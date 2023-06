Zesdejaars van Sint-Calasanz nemen afscheid van hun school met musical over avontuurlijke cruise

Paul ‘Boogie Boy’ Ambach (75) bezoekt in ‘Shalom Allemaal!’ voor het eerst Auschwitz: “Ik was nu pas klaar voor confronta­tie met die catastrofe”

Zet showbeest Paul ‘Boogie Boy’ Ambach (75) drie seconden aan de piano en de tent staat in vuur en vlam. In de slotaflevering van de baanbrekende realityserie 'Shalom Allemaal!' over de Joodse gemeenschap zien we een heel andere kant van de extraverte Wilrijkenaar. Bij zijn allereerste bezoek aan het vernietigingskamp van Auschwitz-Birkenau zijn er meer tranen dan woorden. In Polen werd zijn grootvader door de nazi’s vermoord. Zijn vader ontsnapte nipt aan hetzelfde lot: “De mensensmokkelaars die hem naar Zwitserland zouden brengen, bleken dubbelagenten die Joden aan Duitsers verklikten.”