WEER. Vanochtend lichte regen en bewolking in Stabroek

Kunstenfes­ti­val ‘Beyond the Black Box’ voor de deur: “We dagen bezoekers uit om te ontdekken wat kunst nóg kan zijn”

Het Antwerp Art Weekend doet zich voor van 18 tot en met 21 mei, maar wie zich niet kan inhouden tot dan, kan komende week al terecht op het vierdaags kunstenfestival ‘Beyond the Black Box’ bij kunstencentra Monty en wpZimmer in de Seefhoek. “We hebben ook een familiedag waarbij we kinderen leren buiten de lijntjes te kijken én denken.”