WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Stabroek

Karateka van Kalmthout­se club behaalt als enige Europeaan podiumplek op WK in Japan

Het wereldkampioenschap ‘kyokushin karate’ - een volcontact vorm van karate - heeft afgelopen weekend plaatsgevonden in Yokohama in Japan. Ook karateclubs uit Kapellen, Kalmthout en Vosselaar waren vertegenwoordigd op het internationaal tornooi. Joke De Borger wist de knapste Belgische prestatie te leveren. In de categorie dames 35-45 jaar knokte ze zich tot een derde plek.