WEER. Vanochtend helder weer in Stabroek

UPDATE Wilrijk heeft weer stroom en ook verkeers­lich­ten op A12 werken weer

Door een hevige brand in een hoogspanningscentrale in Wilrijk werd de omgeving vrijdagmiddag getroffen door een dramatische stroomonderbreking. Zo’n 10.000 gezinnen in Wilrijk, het Kiel, Hoboken, Berchem en Antwerpen-Zuid hadden een tijdlang geen elektriciteit. Ook de brandweer van post Edegem en Wilrijk, het UZA en de noodcentrale zaten een tijdlang zonder stroom, maar zijn ondertussen opnieuw voorzien. De politie bevestigt dat de situatie ondertussen weer helemaal onder controle is.