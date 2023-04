WEER. Kans op bewolking in Stabroek vanochtend

MOST WANTED. ‘Imam’ overgoot meisje (18) met kokend water en bijtende soda om duivels uit te drijven

Al zes jaar staat Othmane El Galouby (41) op de lijst van ‘Belgium’s Most Wanted’. 14 jaar geleden trad hij op als gebedsgeneesheer bij de 18-jarige Layla Achichi, die volgens haar ouders was bezeten door kwade duivels. Layla overleefde die duiveluitdrijving niet en El Galouby werd veroordeeld tot 10 jaar cel. De man wist echter te ontkomen en is tot op vandaag nog steeds spoorloos. “El Galouby wist zeer goed wat hij deed, maar misbruikte de goedgelovigheid van de ouders.”