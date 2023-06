WEER. In Stabroek overwegend bewolkt weer vanochtend

Koffiebar in Havenhuis nu definitief open na pop-upfase

Sinds februari kunnen medewerkers van het Havenbedrijf, maar ook toeristen en Antwerpenaren, een koffie drinken in de pop-up koffiebar in het onthaal van het Havenhuis. De Koffiebar - met een rechtdoorzee naam - bleek een succes, dus blijft ze nu ook definitief. De menukaart werd uitgebreid, en De Koffiebar verplaatste naar een meer prominente plaats in het onthaal.