WEER. Heldere ochtend in Stabroek

NET OPEN. Désirée de Lille opent eerste tearoom aan de kust in Oostende: “Proef de zoete klassie­kers die we al 120 jaar volgens hetzelfde familiere­cept bakken”

Oostende heeft de primeur om als eerste stad aan de kust een tearoom van Désirée de Lille te mogen openen. Je vindt de pas geopende horecazaak op Oosteroever. De naam zegt je misschien niet meteen iets maar in Antwerpen is de Lacquemant van Désirée een begrip. Het is een dunne wafel die doormidden wordt gesneden om te kunnen opvullen met stroop. Het zoete verhaal van Désirée begint exact 120 jaar geleden in een bakkerij in het Noord-Franse Lille.