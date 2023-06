WEER. Heldere ochtend in Stabroek

HUIZEN­JACHT. Beerzel, groen dorp in de Zuiderkem­pen: “Voor 450.000 euro heb je een mooi afgewerkte halfopen bebouwing”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale vastgoedmakelaar. Deze week: de Putse deelgemeente Beerzel, waar wonen in het groen nog betaalbaar is. “Sommige mensen kiezen bewust niét voor een woonst in een van de rustige wijken, maar wel langs de iets drukkere verbindingswegen in het dorp.”