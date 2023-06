WEER. Heldere ochtend in Stabroek

Vooruit stapt in stad Antwerpen en álle districten met eigen lijst naar stembus: “Kiezer duidelijk­heid geven over ons socialisti­sche project”

Dat Jinnih Beels in Antwerpen lijsttrekker wordt, wisten we al. Maar het is nu ook zeker dat Vooruit in oktober 2024 bij de lokale verkiezingen voor een eigen lijst kiest, zowel in de stad als in de negen districten. Na 12 jaar houdt het laatste kartel met Groen in Berchem ermee op.