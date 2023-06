WEER. Helder weer in Stabroek vanochtend

Wij mochten twee nachten op patrouille met de Scheep­vaart­po­li­tie: “Uithalers verbergen zich sinds kort in ‘Trojaanse containers’”

Het Havenbeveiligingskorps is net een maand geleden van start gegaan en de aanwervingen zijn volop bezig. Momenteel wordt het patrouillewerk in de haven nog gedaan door 50 bewakingsagenten die normaal gestationeerd zijn in Doel, maar op termijn zullen 70 kersverse agenten van het al even kersverse korps dat werk overnemen. Wij mochten twee nachten mee op patrouille. “Als er een mislukte poging is geweest van uithalers, slaan ze waarschijnlijk snel opnieuw toe.”