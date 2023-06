WEER. Helder weer in Stabroek vanochtend

Nieuw schoolge­bouw in Deurne ontvangt kinderen met spraak- en taalontwik­ke­lings­stoor­nis

GO! STEM basisschool De Trampoline in Deurne neemt vanaf september haar intrek in een gloednieuw gebouw op de STrEaM-campus aan Park Groot Schijn, en zal er ook kinderen met een spraak- en taalontwikkelingsstoornis onderdompelen in hun STEM-aanpak.