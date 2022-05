Volkswagen wil niet geassocieerd worden met garagist die Joden zou weigeren: “Hij is geen officiële partner”

Mechelen Stad stapt in Europees project rond deelmobili­teit

Mechelen neemt deel aan ESMA, een Europees project om het deelmobiliteitsbeleid van steden over heel Europa in kaart te brengen en naar een hoger niveau te tillen. Ze kan als een van de eerste tien deelnemende steden gratis instappen. “Door aan het project deel te nemen, krijgen wij een helder zicht op hoe Mechelen zich op het vlak van deelmobiliteit uitbreidt en kan verbeteren. Zo kunnen we leren van andere Europese steden en zij van ons”, vertelt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke. “Daarnaast kunnen we tot samenwerkingen komen en genieten van ondersteuning vanuit het project zelf.” Hoe goed Mechelen scoort in een vergelijking met andere steden, wordt op 25 mei bekendgemaakt.

2 mei