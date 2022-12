Volgend jaar naar het middelbaar? Maak kennis met scholen uit de buurt op de Scholenbeurs

Antwerpen Nieuwe buurtpar­king voor Antwerpse wijk Markgrave

De vraag naar buurtparkings in Antwerpen is groot. Daarom opende de stad op 1 december een nieuwe, in de ondergrondse parking van een supermarktfiliaal in de Lange Elzenstraat. Ondertussen telt Antwerpen 36 buurtparkings, met in totaal plaats voor 1.309 voertuigen.

