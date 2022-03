Vlaams Belang ruimt zwerfvuil in Stabroek

Stabroek 150ste verjaardag Eduard Cuypers gevierd met histori­sche wandeling

Het is zondag exact 150 jaar geleden dat priester en aalmoezenier Eduard Cuypers in Stabroek het levenslicht zag. En dat wil het woonzorgcentrum Aalmoezenier Cuypers in Stabroek niet onopgemerkt laten passeren. De zorgresidentie heeft een historische wandeling rond haar gebouw in elkaar gestoken om de bijzondere verjaardag coronaveilig te kunnen vieren.

11 maart