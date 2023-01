Vlaams Belang houdt nieuwjaarsreceptie in Stabroek

Ellen Samyn uit Brasschaat was redelijk duidelijk in haar speech. “In het verleden waren de socialisten de grote vijand van Bart De Wever. Nu hunkert hij bijna naar een samenwerking met hen. Als de geloofwaardigheid van zijn eerdere uitspraken over samenwerking met andere partijen de graadmeter is, dan ziet het er goed uit voor ons”, klonk het ietwat sarcastisch. Marijke Dillen richtte zich rechtstreeks tot de aanwezige lokale afdelingen. “2024 wordt ons jaar. Maar we gaan het niet op een presenteerblaadje krijgen. Maar we zullen ons wel moeten inzetten. Of het nu is om mee te schrijven aan het lokaal verkiezingsprogramma, om drukwerk in brievenbussen te verdelen of om onze boodschap uit te dragen op sociale media We gaan elke steun kunnen gebruiken.”