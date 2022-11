Vier zuilen voor hondenpoep verschijnen in Stabroek: “Sluikstort tegengaan, maar hondenbaasjes nog wel faciliteren”

Het proefproject kadert binnen het coachingstraject dat Stabroek volgt bij Mooimakers, het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort. Het betreft vier vuilbakken op de Parklaan, het Liefkenspad, de Mispelaarlaan en Steenlandlaan. De reden voor de omschakeling naar een hondenpoepzuil op die locaties is dat in de vuilnisbakken in kwestie eigenlijk enkel sluikstort en hondenpoepzakjes aangetroffen werden. In de kokervormige buis met een deksel bovenaan horen alleen nog hondenpoepzakjes thuis. “Het is dus een gerichte maatregel om sluikstort tegen te gaan, maar de hondenbaasjes nog wel te faciliteren. Als na een evaluatie blijkt dat de hondenpoepzuilen positief ervaren worden en goed gebruikt worden, zullen we het project nog verder uitrollen op bijkomende locaties”, klinkt het bij de gemeente.