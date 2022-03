Verkeershinder verwacht door gansrijden

Al het doorgaand verkeer in de Dorpsstraat van de Meidoornlaan/Kleine Molenweg tot de Abtsdreef is verboden op zondag van 11 uur tot en met 20 uur. Richting Putte is er een omleiding via een traject vanaf de Abtsdreef. Voor de rijrichting A12 is die voorzien vanaf de Lassonhoflaan. In verschillende straten geldt een verbod op parkeren en stilstaan.