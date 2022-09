Veilinghuis Hammertime verkoopt werk van Michael Borremans: “Startbod vanaf 19.500 euro”

Mechelen Ursulinen plaatst AED-toe­stel: “Maakt onze schoolomge­ving hartveilig!”

Ursulinen Mechelen heeft donderdagavond een AED-toestel ingehuldigd aan de vroegere hoofdingang in de Hoogstraat. De hartstarter is 24 op 7 beschikbaar voor iedereen in nood.

