Van taekwondo-demo tot gratis scheerbeurt: Dorpsdag in Stabroek biedt rijkelijk gevuld programma

Het dorpsfeest op de Dorpsstraat en het Hoogeind wordt georganiseerd door Stay Events. De plaatselijke middenstand levert een gevarieerd aanbod. Ook diverse verenigingen zijn aanwezig. Ze verschaffen informatie over hun werking, maar geven ook demonstraties, zoals turnen en taekwondo. Een rijk gamma aan hapjes en drankjes is te verkrijgen bij de aanwezige handelaars en verenigingen. De sportraad, die aan het gemeentehuis te vinden is, zal via elke deelnemende sportclub een sportproef organiseren. Kinderen kunnen zich in de tuin van het gemeentehuis uitleven op de springkastelen of zich laten schminken dankzij de jeugddienst.

Deejays en livebands

Ook liefhebbers van tweedehands spulletjes of rommelmarkt moeten zeker naar de Dorpsdag komen. Heel wat optredens en muziekconcerten creëren extra sfeer. Het startschot gebeurt onder begeleiding van ‘t Jazzke. De drummers en marjoretten van de Ekerse band ‘de Drumsticks’ passeren in de voormiddag op de Dorpsstraat. In de namiddag brengt het mobiele duo ‘Little Dixie’ iedereen in de feeststemming met een uitgebreid repertoire. Vlakbij het gemeentehuis zal het instrumentaal trio ‘Niveau Chapeau’ in de namiddag eveneens voor een muzikale noot zorgen. Op het Hoogeind zie je dan weer de koren van Canteclaer aan het werk in de namiddag. ‘De Poetsdienst’ is de straatanimator van dienst.