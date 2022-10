Van plastic afval tot klaslokaal: jongeren leren over project via online meeting met UNICEF in Ivoorkust

De Colombiaanse sociale onderneming Conceptos Plasticos ontwikkelde het idee van scholen gebouwd uit plastic afval. Daar wilde UNICEF, het Kindernoodfonds van de Verenigde Naties, ook mee aan de slag in Ivoorkust. Het zou een win-winsituatie betekenen voor het land. In heel wat regio’s slingert het plastic afval rond én is er een gebrek aan schoolgebouwen.

Samen met Conceptos Plasticos bouwde UNICEF in de Ivoriaanse grootstad Abidjan een fabriek om plastic te recycleren tot de plastieken bouwstenen waarmee de klaslokalen verwezenlijkt worden. “De plastieken bouwstenen zijn veertig procent goedkoper, zijn licht te hanteren en ook weerbaar tegen tropische stormen”, aldus Philippe Henon, external relations manager van UNICEF Belgium.

Volledig scherm Een bouwsteen uit plastic afval, waarmee in Ivoorkust klaslokalen worden gebouwd © emz

36 klaslokalen

Dat verhaal beperkt zich niet tot een milieubewuste en educatieve insteek. Zo verzamelen en verwerken vrouwen het plastic afval. Zij krijgen ook sociale zekerheid. De fabriek investeert daarenboven een deel van de opbrengst in de gemeenschap. Verder vormen een groen schoolconcept via zonnepanelen en aanplanting van tuinen of bomen, zuiver water, hygiëne en gendergelijkheid belangrijke pijlers van het project net als de opleiding of sensibilisering van ouders, leerkrachten en andere betrokkenen.

Het project kan ook rekenen op steun van de Provincie Antwerpen. Tijdens de huidige legislatuur investeert ze per jaar 200.000 euro. Die financiële inbreng heeft intussen al elf klaslokalen en zestien basistoiletten opgeleverd. Dankzij die zes jaar steun zullen dat zesendertig klaslokalen worden, die jaarlijks toegang bieden tot kwalitatief onderwijs aan 1.800 kinderen.

Inkijk in de fabriek

De provincie wil ook de leerlingen van het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs (PITO) vertrouwd maken met het bijzonder project. Na een voorbereiding onder leiding van drie leerkrachten gingen de leerlingen van het vijfde middelbaar plantechnische wetenschappen en het vijfde middelbaar dier- en landbouwtechnische wetenschappen via een digitale conferentie in dialoog met enkele afgevaardigden van UNICEF in Ivoorkust. Via video’s kregen de jongeren onder meer inzicht in het verwerkingsproces in de fabriek, waarin ook de vrouwen aan het woord kwamen. Ze zagen daarnaast de kinderen in hun klaslokalen uit plastic. De scholieren stelden in het Engels vragen aan de UNICEF-medewerkers. Zo werd bijvoorbeeld technische kennis over bouwmaterialen en bouwtechnieken uitgewisseld.

Quote Mondiaal beleid is voor velen vaak een ver-van-hun-bedshow. Deze uitwisse­ling maakt het voor de scholieren concreter Luk Lemmens, Provinciaal onderwijsgedeputeerde

Volgens directrice Daniëlle Segers was het een enorm boeiende ervaring voor de leerlingen. “Ze hebben hun grenzen verlegd. De leerlingen maakten ook kennis met een andere manier van onderwijs. Bovendien komen ze te weten dat ze hun technische competenties ook zouden kunnen inzetten voor zinvolle projecten in andere werelddelen”, vertelt ze. “Mondiaal beleid is voor velen vaak een ver-van-hun-bedshow. Deze uitwisseling maakt het voor de scholieren concreter”, besluit Luk Lemmens (N-VA), provinciaal onderwijsgedeputeerde.

Volledig scherm Een groep leerlingen van het PITO hield een digitale uitwisseling met UNICEF Ivoorkust over scholen gebouwd uit gerecycleerd plastic. Dat project krijgt steun van de Provincie Antwerpen © elz

Volledig scherm De groep leerlingen hield een uitwisseling met UNICEF in Ivoorkust. Ze houden een bouwsteen uit gerecycleerd plastic vast © emz

Volledig scherm Een groep leerlingen van het PITO hield een digitale uitwisseling met UNICEF Ivoorkust over scholen gebouwd uit gerecycleerd plastic. Dat project krijgt steun van de Provincie Antwerpen © emz

