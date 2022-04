Twee terreinen in Stabroek mogelijk chemisch verontreinigd: extra maatregelen in straal van 100 meter

Naar aanleiding van de PFAS-vervuiling aan de 3M-fabriek in Zwijndrecht heeft de Vlaamse overheid mogelijke andere verontreinigde sites onderzocht. Het betreft vooral locaties waar fluorhoudend blusschuim is gebruikt zoals oefenterreinen van de brandweer of plekken waar met dat type een brand geblust werd en om bedrijven waar mogelijk PFAS gebruikt werd in productieprocessen.

Geen groenten, fruit, eieren of kleinvee consumeren uit eigen tuin

Verder onderzoek moet de vervuiling uitsluiten of bevestigen. In afwachting van de resultaten adviseert het gemeentebestuur tijdelijk beschermende maatregelen. De algemene bevolking krijgt nog steeds het advies om zelf geteelde groenten of fruit met mate te consumeren en steeds goed te wassen alvorens consumptie. In een zone van honderd meter rond de betrokken locaties gelden er voor de inwoners en bedrijven extra voorschriften voor gebruik van bodem en grondwater. Kinderen jonger dan twaalf jaar, immuun gecompromitteerde personen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of zwanger willen worden, worden geadviseerd om geen zelf geteelde groenten of fruit uit de tuin te consumeren. Er wordt afgeraden zelf geteeld kleinvee of eieren van eigen kippen te eten, grondwater te drinken en de moestuin te irrigeren of een zwembad te vullen met grondwater uit ondiepe putten. Laat kinderen niet spelen op het onverhard terrein van de sites, gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin en vermijd de verstuiving van braakliggende grond zoveel als mogelijk. Breng groenafval naar het recyclagepark, maar verwijder zo veel mogelijk aarde. Binnen de perimeter horen eieren van eigen kippen voorlopig thuis in de huisvuilzak. Afval van eigen groenten zonder kluit en fruit mag wel bij het GFT. Was je handen, zeker voor een maaltijd.