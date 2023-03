Twee Spaanse leraressen lopen drie dagen mee op Stabroekse school

Gemeentelijke basisschool De Rekke in Hoevenen (Stabroek) heeft deze week internationaal bezoek over de vloer. Twee leerkrachten uit het Spaans eiland Gran Canaria komen kennismaken met het plaatselijk onderwijssysteem. “De actualiteit bespreken tijdens de eetpauze gaan we zeker naar huis meenemen”, vertellen de twee dames, die ook prachtplekken in Stabroek en Antwerpen ontdekten.

Eigenlijk is De Rekke niet aangesloten bij het Erasmus-uitwisselingssysteem. In oktober had leerkracht van het derde leerjaar en ICT-leraar Frank Huygen wel in de Ardennen deelgenomen aan een tweedaagse opleiding van ESA (European Space Agency) rond robotica in de klas. “Ik was de enige deelnemer. Voor de rest waren het vooral Spanjaarden, Grieken en Roemenen. Via WhatsApp en Facebook hebben we contact gehouden”, vertelt meester Frank. “Toen een Spaanse deelnemer op zoek was naar een school voor een uitwisseling van twee collega’s, heb ik na overleg met onze directie laten weten dat ze naar De Rekke mochten komen.”

Actief betrokken

Op dat aanbod is de school uit Carrizal op Gran Canaria ingegaan. Lerares en leerkracht-secretaresse Jennifer Sabrina Vera Hernández (31) en juf Nira Medina Brito (34) arriveerden dinsdag in Stabroek. Nog tot en met zaterdagmorgen verblijven ze bij Veerle Kwick, wiens dochter op De Rekke werkt.

Vooral naar de coöperatieve methode ‘KAGAN’ waren Jennifer en Nira benieuwd. “Die onderwijsmanier houdt in dat kinderen op een actieve manier betrokken worden in het lesgebeuren. Als ze over hun weekend vertellen bijvoorbeeld, doen ze dat niet in een kring op een stoel. Ze wandelen rond en praten met elkaar in kleinere groepjes”, verduidelijkt directrice Inge Coeckelbergs.

Quote De Spaanse juffen zullen vrijdag ook vertellen over hun school en manier van onderwijs. Het is voor ons ook interes­sant om eens over het muurtje te kijken Inge Coeckelbergs, Directrice De Rekke

“Voor beide onderwijssystemen vullen we een rugzak vol gelijkenissen, maar ook eentje met verschillen”, analyseert Nira. “De kinderen op onze school eten hun ontbijtje op de speelplaats. Hier gebeurt het smulkwartier op de grote gang of in de klas. Dan bespreken de leerlingen met hun leerkrachten de actualiteit. Het ontbijt op school zou bij ons ook een goed moment zijn om het nieuws te laten zien of het erover te hebben”, vinden de Spaanse leerkrachten.

Visite aan gemeentehuis en fort

Naast lessen meepikken is er ook nog wel tijd voor wat sightseeing, zeker aangezien Jennifer en Nira voor het eerst in België zijn. Met Frank gingen ze woensdagnamiddag naar Antwerpen, waar ze onder meer langs het standbeeld van Brabo en de kathedraal bewonderden. Ook shoppen op de Meir mocht niet ontbreken.

Donderdagnamiddag gaf het gemeentebestuur de Spaanse gasten een rondleiding in het gemeentehuis. Ook het Fort van Stabroek kregen ze te zien. Nadien ging het gezelschap nog uit eten. “De Spaanse juffen zullen vrijdag ook vertellen over hun school en manier van onderwijs. Het is voor ons ook interessant om eens over het muurtje te kijken. Bij Veerle thuis krijgen ze ‘s avonds nog een Vlaamse maaltijd. Zaterdag keren ze huiswaarts”, vertelt de directrice. “Zo’n internationaal bezoek is toch wel bijzonder. Ik vind het een fijne ervaring en ben ook trots dat ze vanuit Spanje uitgerekend naar onze school komen.”

