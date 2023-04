Twee regenboogzebrapaden verschijnen in Stabroeks straatbeeld: “Op vraag van schoolkinderen”

Twee regenboogzebrapaden schitteren sinds deze week op de Kerkstraat ter hoogte van het jeugdcomplex JOS en ook de Augustus Huybrechtslaan in Hoevenen (Stabroek). Het zijn de eerste kleurrijke oversteekplaatsen in de gemeente. Weldra volgen nog twee regenboogzebrapaden in Stabroek zelf.