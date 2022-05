Twee hypermoderne destillatietorens op PITO stomen leerlingen nog beter klaar voor job in chemiesector

StabroekHet laboratorium van het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs (PITO) in Stabroek beschikt sinds kort over twee gloednieuwe destillatietorens. De hypermoderne installatie moet de middelbare scholieren en ook de cursisten van opleidingscentrum SIRA vzw nog beter voorbereiden op een job als procesoperator. De infrastructuur werd maandagmorgen ingehuldigd.

De vroegere destillatietoren op het PITO werd gebouwd door de leerkrachten chemie. Dat was niet ideaal, want af en toe waren er problemen die eigen zijn aan werken in een onderwijscontext: de veiligheid moet prioriteit zijn, maar het materiaal moet ook tegen een stootje kunnen.

Uit een bezoekje van Jan Remeysen - CEO van BASF - aan het PITO is een nieuw project voortgekomen in samenwerking met de school en SIRA vzw, een opleidingscentrum die werkzoekenden in het labo van het PITO omschoolt naar procesoperatoren. Een intensieve samenwerking tussen het PITO, het Duits bedrijf in machines voor laboratoria en procestechnologie Pilodist en enkele onderwijsprofessionals onder leiding van chemieleerkracht Bart Roggeman had twee nieuwe destillatietorens als resultaat. Het prijskaartje van ongeveer 150.000 euro per stuk werd bekostigd door SIRA vzw, BASF Antwerpen en de provincie Antwerpen.

Ingebouwde veiligheidsmechanismen

De bezieler van het project, Bart Roggeman, is tevreden. “Al twintig jaar zijn we naar deze nieuwe destillatietorens toe aan het werken”, zegt hij. “De leerlingen kunnen op een veilige manier de processen leren beheersen zonder in aanraking te komen met gevaarlijke producten. Bovendien is de installatie zo opgebouwd dat een fout in een deel van het proces niet de hele keten in gevaar brengt. Er werden heel wat veiligheidsstappen ingebouwd die dat voorkomen, waaronder een nieuwe generatie pompen en de verwarming, die zichzelf uitschakelen in gevaarlijke omstandigheden.”

“Het provinciaal onderwijs werkt al jaren intensief samen met de bedrijfswereld”, vertelt provinciaal onderwijsgedeputeerde Luk Lemmens (N-VA). “Als bovenlokale partner hebben we een goed zicht op de regiospecifieke context en noden. Dat geldt zeker voor de chemiesector in de Antwerpse haven. Door goed af te stemmen en voortdurend te innoveren willen we kwalitatieve opleidingen aanbieden, die zowel aan wensen en noden van de arbeidsmarkt tegemoet komen als aan de noden van leerlingen. Met deze nieuwe chemische installatie maken we die ambitie ook echt waar.”

Jongeren stimuleren tot STEM

Bij het belang van die samenwerking kan de CEO van BASF zich aansluiten. Vier vijfde van de procesoperators bij de chemiereus komt voort uit de tweehonderd jaarlijkse stageplaatsen en duale werkplekken die het bedrijf aan de school aanbiedt. “Vanwege de nood aan goed opgeleide STEM-profielen in Vlaanderen en zeker ook bij BASF moeten we meer jongeren stimuleren om te kiezen voor een STEM-opleiding. Als we ze die richting willen uitsturen, dan moeten we ook zorgen voor moderne apparatuur, lesmateriaal en begeleiding van de gedreven lesgevers”, zegt Remeysen. “De leerlingen van het zevende jaar Chemische Procestechnieken die we vandaag in het labo van PITO aan het werk zien, staan morgen bij ons op de werkvloer.”

Volledig scherm Een van de twee nieuwe destillatietorens op het PITO in Stabroek © TessaKraan