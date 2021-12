Twee doodgebeten schapen in polder wellicht werk van nieuwe wolf Asterix

StabroekEen nieuwe zwerfwolf, die de naam Asterix kreeg, werd in de nacht van zaterdag op zondag op beeld vastgelegd in het Antwerpse havengebied . Enkele kilometers verderop werden maandagmorgen twee schapen dood aangetroffen op weides in Stabroek. Volgens kenners is het erg waarschijnlijk dat diezelfde wolf Asterix heeft toegeslagen.

De aanval heeft zich afgespeeld langs de Sint Jacobsstraat op twee aanpalende weides achter de dijken van de Stabroekse Polder. “Vlakbij de poort lag een van onze vijf schapen dood. Haar buik was helemaal opengereten. Bij een ander schaap in de andere wei was in de schouder gebeten. Het leefde nog, maar we hebben het moeten laten inslapen”, vertelt Els Van Roy, die samen met haar man Jef Adriaenssens uit hobby onder meer schapen houdt. “De drie andere schapen zitten getraumatiseerd in een hok. We moeten nog eens goed bekijken of ze al dan niet gewond zijn geraakt.”

Naast de politie verwittigden de eigenaars ook het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). “In opdracht van ons heeft een dierenarts vaststellingen gedaan op het terrein. De gevonden pootafdrukken in combinatie met het karakteristiek schadebeeld zijn aanwijzingen dat het hier een wolvenaanval betreft”, aldus ANB-directeur Dries Gorissen.

Quote Het is een zeer plausibele piste dat die wolf zo snel mogelijk uit de haven weg wilde geraken, want dat is voor het dier geen geschikt leefgebied Dries Gorissen, Directeur van het Agentschap voor Natuur en Bos

A12 overgestoken

“We hadden wel gehoord van een wolf op de Noorderlaan, maar dit hadden we niet verwacht”, zegt de eigenares. “Dit is zeer waarschijnlijk het werk geweest van Asterix, die wellicht vanuit Zeeland en Noord-Brabant hierheen gekomen is”, aldus Jan Loos van Welkom Wolf. Al moet die vanuit de Noorderlaan dan wel de A12 zijn overgestoken om in Stabroek te geraken. “Dat is voor hem een makkie. Volgens een waarneming van een vrachtwagenchauffeur is hij in de nacht van zaterdag op zondag gewoon de berm van de snelweg overgelopen. Dat moet de wolf zelfs al twee keer gedaan hebben. Ondanks de rustige periode op de baan blijft dat levensgevaarlijk”, verduidelijkt Loos.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Wolf Asterix © rv

“Het is inderdaad een zeer plausibele piste dat die wolf zo snel mogelijk uit de haven weg wilde geraken, want dat is voor het dier geen geschikt leefgebied. Er is geen voedsel te vinden”, aldus Gorissen. “De experts van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) bevestigen ons dat een wolf ook een drukke baan als de A12 zou kunnen oversteken. De aanwezigheid van wolven in de buurt versterkt trouwens ons vermoeden dat de schapen in Stabroek door een wolf zijn doodgebeten. Al moet DNA uitsluitsel bieden.”

Quote Het is momenteel onbetaal­baar om onze weides volledig voor wolven af te sluiten Els Van Roy, Eigenares van doodgebeten schapen

Het viel de eigenaars ook op dat de wolf de schapen wel gedood had, maar er niet van had gegeten. “Dat fenomeen heet ‘surplus killing’. Wolven zullen soms meer dieren doden dan ze onmiddellijk nodig hebben. Ze zijn van plan later terug te keren naar de rest van de voorraad. Meestal krijgen ze de kans daartoe niet, omdat ze verstoord worden door de mens. En als een wolf niet of nauwelijks van een prooi gegeten heeft, dan is het omdat hij vroegtijdig is moeten vluchten door het geluid van een auto, een passerende fietser, een blaffende hond...”, legt Loos uit.

Koppeltje?

Naast Asterix dwaalt in onze regio ook nog wolf Klaas(je) rond. Die heeft volgens Welkom Wolf wellicht vannacht nog toegeslagen in Wouwse Plantage, een Nederlands dorp vlak boven Essen. Terwijl Loos vanwege het groot gestalte sterk vermoedt dat Asterix een mannetje is, durft hij over Klaas(je) niet meteen uitspraken doen. Moest het een vrouwtje zijn, dan is de kans groot dat ze elkaar snel vinden of al gevonden hebben. “Ze zitten maar enkele kilometers van elkaar”, aldus Loos. Of het grensgebied in dat geval welpjes mag verwachten? “De Belgisch-Nederlandse regio rond de Kalmthoutse Heide met alle landbouwgebieden erbij kan volstaan voor een roedel. Al kunnen de wolven zoals in Limburg niet overschakelen van ree op everzwijn. Maar ik weet niet of dat ze zal tegenhouden. Voorlopig zijn schapen nog een tweede type prooi. Al moeten die eigenlijk zo snel mogelijk achter wolfwerende omheining.”

Subsidies

Nu Klaas(je) en Asterix opduiken vraagt Welkom Wolf dat ook het noordelijk gebied van de provincie Antwerpen als risicozone voor wolvenaanvallen erkend wordt, zodat ook hier veehouders een beroep kunnen doen op subsidies voor wolfwerende maatregelen zoals schrikdraadrasters. Zonder financiële steun is dat nog te duur. “Het is momenteel onbetaalbaar om onze weides volledig voor wolven af te sluiten”, besluit schapenhoudster Els Van Roy.