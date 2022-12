Tieners kunnen met sportregio dagje gaan skiën of snowboarden in Nederland

Kalmthout/Essen Kalmthout schrijft boze nieuwjaars­brief aan NMBS en minister Gilkinet: “2022 was een rampjaar voor de treinreizi­gers op spoorlijn 12"

Het lokaal bestuur van Kalmthout heeft een nieuwjaarsbrief geschreven voor federaal minister Gilkinet. Maar het is er niet eentje om de minister te bedanken. Het is eerder een smeekbede om iets te doen aan de malaise op spoorlijn 12. De treinreizigers hebben er immers geen al te aangenaam jaar opzitten. “Alle partijen in onze gemeenteraad delen de bekommernis, want allemaal zijn we er wel eens op aangesproken en kregen we klachten.” En dat is best een lange lijst.

22 december