Tatiana (24) staat in finale van Miss Fashion

Vrouwen uit de Benelux tussen 16 en 26 jaar kunnen deelnemen aan Miss Fashion. “Ik twijfel al langer om mee te doen aan een Missverkiezing”, vertelt Tatiana. “Al ben ik maar 1 meter 56. Gelukkig is dat voor Miss Fashion geen probleem. Die wedstrijd draait ook deels om het uiterlijk, maar het karakter is toch wel belangrijker.”

Modeshow in kasteelomgeving

Uit de achthonderd inschrijvingen stootte de kleuterjuf door naar de halve finale, waar nog veertig kandidates overbleven. “We deden een catwalk in een galakleed en een zomerse outfit. Je moest jezelf ook voorstellen. Omdat ik geen ervaring had, liet ik het wat op mezelf afkomen. Dan hoorde ik mijn naam. Ik klapte. Daarna besefte ik pas dat ik naar de finale mocht”, lacht Tatiana.

De voorbereiding daarop is intens. Zo krijgt Tatiana dansles, training in catwalk en doet ze met de andere twintig finalistes teambuildings. Ze mocht afgelopen weekend nog meelopen in de show op het bloemenevenement Fleuramour in het Limburgs kasteel Alden-Biesen. “En dat in een outfit van een designer. Naar het evenement komen bezoekers en designers zelfs uit het buitenland. Het was een unieke ervaring.”