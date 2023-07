Stuur vanop reis een postkaart naar bib en maak kans op prijs

18-jarige Nederlan­der overlijdt nadat bestelwa­gen inrijdt op vrachtwa­gen op A12 bij Stabroek

Op de A12 in Stabroek is er maandagavond een dodelijk ongeval met een vrachtwagen gebeurd in de richting van Antwerpen. Een bestelwagen reed in op een vrachtwagen in de staart van de file daar. Daarbij overleed de 18-jarige Nederlandse passagier van de bestelwagen. De politie geeft mee dat de afhandeling van het ongeval bijna afgelopen is.