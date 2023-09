“Hij ging het lijstje van zusjes af”: krijgt man jarenlange celstraf voor verkrach­ting van drie meisjes? Of wordt het vrijspraak?

Logeren bij de beste vriendin van hun moeder in Westerlo. Vier zusjes uit Deurne deden lange tijd niet liever. Maar daar liep ook de partner van die beste vriendin rond. Hij zou drie van de vier zusjes seksueel hebben misbruikt. Het jongste zusje was getuige. “Kom eens naar boven, schat”, sms’te hij. De man weet morgen of hij 5 jaar achter de tralies moet. Maar kunnen de verklaringen van de meisjes wel kloppen?