Stabroekse verenigingen kunnen voortaan mobiele fietsenstallingen huren bij gemeente

Dat is niet de enige fietsnieuwigheid. Zo heeft de gemeente geïnvesteerd in een elektrische bakfiets voor de jeugddienst. Daarmee zullen de jeugdwerkers naar kinderen en jongeren toegaan om te voelen wat er leeft. “Het is een van de acties van ons kindvriendelijk beleid dat we aan het uittekenen zijn. De fiets is bovendien echt zichtbaar dankzij de stickers van de jeugddienst, samen met de hulpkanalen voor jongeren zoals Awel en JAC. Ook de UiTPAS wordt ermee gepromoot”, vertelt jeugdschepen Liesbeth Bardyn (N-VA).