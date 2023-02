Stabroekse sportdienst organiseert twee uitdagende jeugdkampen in paasvakantie

Het omnisportkamp voor kinderen geboren in de jaren 2011-2016 zal plaatshebben van maandag 3 april tot en in de sporthal Attenhoven op de Kerkstraat in Hoevenen. Zij maken elke dag kennis met twee sporten. Onder meer taekwondo, karate en atletiek staan op het programma. Sportkledij voor binnen en buiten nodig. Start dagelijks om 9.30 uur. Brengen kan tussen 8.30 en 9.30 uur. Zelf lunch voorzien. Ophalen tussen 16 en 17 uur. De prijs van deelname bedraagt 75 euro voor het eerste kind. Volgende kinderen uit hetzelfde gezin betalen 65 euro. Het UiTPAS-kansentarief bedraagt 15 euro per kind.

Skipiste in Nederland

Van 11 tot en met 14 april loopt het sportkamp voor tieners geboren in de jaren 2008-2012. Zij doen in de voormiddag telkens een uurtje een andere sport zoals bumperball of taekwondo aan de sporthal achter het gemeentehuis. Vervolgens komt de bus de deelnemers omstreeks 11.30 uur ophalen om naar de indoor skipiste in Nederland te gaan. Zowel beginners als gevorderden krijgen elke dag twee uur skiles. Daarna kunnen ze nog een half uurtje vrije skiën. Brengen tussen 8.30 en 9.30 uur. Lunch, skikledij en handschoenen meenemen. Skihelm, die ter plaatse gratis beschikbaar zal zijn, is verplicht. Einde telkens voorzien rond 16 uur. De prijs bedraagt voor het eerste kind 100 euro. De volgende kinderen uit het gezin betalen 92 euro. Het UiTPAS-kansentarief bedraagt 20 euro.

Online inschrijven voor de jeugdkampen verloopt via I-active. Lukt dat niet, dan kan je contact opnemen met de sportdienst van de gemeente Stabroek via sportdienst@stabroek.be of 03 210 11 70. Meer informatie over het omnisportkamp vind je hier. Meer informatie over het tienersportkamp kan je hier vinden.

