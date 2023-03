Stabroekse speelcontainer houdt komende maanden halt aan Acacialaan in Hoevenen

Meten is weten: gemeente Schoten verloot meetstati­ons met vochtig­heids en thermome­ter

Afgelopen winter was iedereen in de ban van de hoge energieprijzen. Die zijn intussen opnieuw wat gedaald, maar besparen op elektriciteit en verwarming is altijd mooi meegenomen. Met de juiste kamertemperatuur en luchtvochtigheid kom je al een heel eind op weg. Gemeente Schoten wil je daarbij helpen en verloot vijf meetstations met ingebouwde vochtigheids- en thermometer.