Stabroekse land- en tuinbouwers voeren stille actie tijdens Antwerp Port Epic

Turnhout Astra Sweets breidt fabriek in Turnhout uit: tientallen extra werknemers gezocht

Snoepfabrikant Astra Sweets in Turnhout wil de komende jaren tientallen extra werknemers in dienst nemen. Dat is nodig in functie van de nieuwe productie- en inpaklijnen die er bijkomen, naast een uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte. De extra jobs zijn goed nieuws voor de werknemers van Cloetta, een andere snoepfabriek in Turnhout die recent een sluiting aankondigde.

18 mei