Stabroek vormt middagstop in fietstocht van duizend kilometer ten voordele van ‘Kom op tegen Kanker’

Steentje bijdragen

Terwijl ‘Kom op tegen Kanker’ dankbaar is dat Stabroek middagstad wil zijn, is de gemeente zelf eveneens heel tevreden dat het fietsevenement bij haar halthoudt. “In bijna iedere vriendenkring of familie is er wel iemand die geconfronteerd wordt met kanker. Het gevoel daar niet alleen voor te staan is van groot belang. Voor ons als gemeente Stabroek is het daarom niet meer dan normaal dat we ons steentje bijdragen. We willen samen met al onze inwoners alle deelnemers van ‘1000 km voor Kom op tegen Kanker’ een warm welkom geven”, aldus burgemeester Rik Frans (N-VA).