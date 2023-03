Stabroek telt elf publieke laadpunten: “We verwachten de komende jaren nog 180 extra laadpunten”

De publieke laadpalen in Stabroek zijn momenteel van aanbieders Allego en Blue Corner. Aan de palen van Allego betaal je momenteel 37 cent per kilowattuur. Bij Blue Corner is dat 62 eurocent per kilowattuur. Het aanbod zal weldra uitbreiden, want de Vlaamse overheid zal publieke laadinfrastructuur op het openbaar domein uitrollen. “Per honderd inwoners zal er één laadpunt geplaatst worden. Aangezien Stabroek ruim 18.000 inwoners telt, verwachten we 180 bijkomende laadpunten”, weet mobiliteitsschepen Sarah Demartelaere (N-VA). “De meeste laadpalen zullen via het principe ‘Paal Volgt Wagen’ geplaatst worden. Via het burgerloket kunnen inwoners een laadpaal aanvragen. Als er geen plaats is voor een laadpaal, dan kan er volgens dat principe een laadpaal op maximaal 250 meter van de deur verkregen worden. Daarnaast zullen wij als gemeente nog voorstellen indienen om laadpunten te voorzien op strategische locaties.”