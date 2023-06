Stabroek mag zich opmaken voor kermis met zondagkoers

Van scheermes­sen tot lasers­hooting: verwen je papa op Vaderdag met deze 7 cadeautips uit de regio Antwerpen

Op zondag 11 juni is het Vaderdag. Het is dus hoog tijd om na te denken over een cadeau om je papa mee te verwennen. Heb jij nog geen idee wat je aan je vader zal geven dit jaar? Onze redactie helpt je op weg met zeven vaderdagtips in Antwerpen en omstreken: van scheermessen bij De Messenwinkel in Antwerpen tot lasershooting bij The Base in Kontich.