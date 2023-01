Stabroek lanceert kinderraad: “Ik zou meer groen en vuilbakken in onze gemeente willen”

StabroekStabroek heeft voortaan ook een kinderraad. Jongeren van tien tot en met veertien jaar gaan laagdrempelig meedenken over de toekomst van hun gemeente. Het initiatief genaamd ‘De Redactie’ nam woensdag haar start in Jeugd Ontmoetingscentrum Stabroek (JOS) in Hoevenen. Zeven kinderen tekenden present.

De jeugd krijgt al langer inspraak in Stabroek. Zo is er de kindergemeenteraad waarin verkozen leerlingen uit de vier basisscholen uit de gemeente zetelen. De jeugdraad geeft 15- tot en met 30-jarigen een stem. De kinderraad moet de lacune voor twaalf- tot en met veertienjarigen invullen. “Aan de kindergemeenteraad kunnen enkel leerlingen uit de Stabroekse basisscholen deelnemen. Wie bijvoorbeeld in Kapellen of Ekeren naar school gaat, valt daarbuiten, net als wie thuisonderwijs volgt. Met de kinderraad kunnen we alle kinderen uit onze gemeente betrekken”, vertelt jeugdschepen Liesbeth Bardyn (CD&V).

Met een krantje in de brievenbus maakte de jeugddienst de kinderen warm voor ‘De Redactie’. “Dat klinkt toch wat stoerder dan kinderraad. Net als de redactie van een krant bepalen de kinderen hier wat op de agenda komt. De naam kreeg op een online poll ook de meeste stemmen”, vertellen Lissa Michiels en Dorien Van Mol van de jeugddienst.

Mentaal welzijn, mobiliteit en duurzaamheid

De twee dames begeleiden de kinderraad, die toch wat informeler aanvoelt dan de kindergemeenteraad. “Na de kennismaking hebben we de kinderen al eens gevraagd wat ze belangrijk vinden in de gemeente. Daarrond hebben ze collages gemaakt. De terugkomende thema’s zoals mentaal welzijn, mobiliteit en duurzaamheid hebben we al eens even besproken.”

Aan dat laatste moet de gemeente volgens de bijna tienjarige Lori, die thuis onderwezen wordt, veel aandacht besteden. “Ik zou graag meer vuilbakken zien in onze gemeente. De natuur is heel belangrijk. Er moet ook veel meer groen zijn voor alle dieren.”

Leeftijdsgenoten bevragen

De kinderraad zal iedere tweede woensdag van de maand doorgaan. Nieuwe leden zijn nog van harte welkom. “De eerste maanden gaan we vooral vergaderen en voorbereiden. In een latere fase zullen we ook de straat optrekken om leeftijdsgenoten te bevragen”, besluiten Lissa en Dorien.

