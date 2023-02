Stabroek groeit met 73 inwoners

Erik Van Looy kondigt extra shows aan van ‘Verslaafd!’: “Ik ga moeten afkicken”

Erik Van Looy is verslaafd aan... ‘Verslaafd!’. Zijn zaalshow over zijn filmverslaving doet het zo goed dat hij extra voorstellingen in Vlaanderen aankondigt, vooraleer Nederland te veroveren met de voorstelling. Midden april landt hij in Antwerpen. Begin komende zomer volgen Hasselt en Gent.