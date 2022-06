Snel en stabiel internet thuis via glasvezel mogelijk op komst in Stabroek: een vijfde moet interesse tonen

Fiberklaar ontwerpt, bouwt en beheert een open fibernetwerk in Vlaanderen. De ‘Fiber to the Home’-technologie zou snel en stabiel dataverkeer genereren, wat erg interessant is voor thuiswerken, videoconferenties, gaming, simultaan streamen... Zelf biedt Fiberklaar geen abonnementen aan. De internetproviders maken gebruik van het netwerk om diensten aan te bieden.

Het nutsbedrijf heeft ook interesse haar infrastructuur uit te rollen in Stabroek, Hoevenen en Putte. Een online infomoment heeft plaats op dinsdag 21 juni om 19.30 uur. Een fysieke informatiesessie heeft plaats op donderdag 23 juni in de Oude Brouwerij in de Kerkstraat 18 in Hoevenen om 19 uur. Als een vijfde van de inwoners zich tegen 11 juli inschrijft voor een gratis huisaansluiting, gaan de werken effectief van start. De aanleg gebeurt steevast in nauw overleg met het gemeentebestuur. De werken worden maximaal gecombineerd met andere infrastructuurwerken om mogelijke overlast te vermijden.