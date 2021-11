Selena Ali (24), bekend van katje Lee, eindigt in de top 20 van Miss Earth: “Er zijn traantjes gevloeid”

ANTWERPEN Antwerps concert- en nachtleven reageert op nieuwe regels: “Extra test of mondmasker? Er is nog een derde optie: ongehoor­zaam­heid”

Mondmasker of sluiten? Een dilemma voor concertzalen vanaf zaterdag. Sportpaleis en De Roma in Antwerpen willen koste wat het kost doorzetten, bij Trix klinkt het minder rooskleurig. Nachtclubs hebben de keuze om met een extra sneltest te werken, om de mondmaskerplicht te omzeilen, maar niemand in Antwerpen lijkt dat van plan te zijn. “Er is nog een derde optie: burgerlijke ongehoorzaamheid.”

18 november