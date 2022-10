Schrijfster bespreekt hoe je leven kan doorstaan aan de hand van fragmenten uit haar romans

De cultuurraad en bibliotheek van Stabroek hebben bestsellerauteur Griet Op de Beeck gestrikt voor een lezing tijdens het Literair Weekend. De schrijfster komt op zaterdag 15 oktober in Kerk Attenhoven in Hoevenen vertellen over manieren om dit leven te overleven aan de hand van een aantal voorgelezen fragmenten. Zo scheert ze langs de thema’s in haar werk. Deuren open om 19.30 uur, start om 20 uur. Tickets voor 5 euro bestellen kan via reservaties@stabroek.be of door te bellen naar 03 210 11 75.