Restauratie van Kasteel Ravenhof start in september

Het Kasteel Ravenhof in een neo-Lodewijk XV-stijl kwam tot stand in de negentiende en twintigste eeuw. Het sprookjesachtig gebouw, dat sinds 1979 in handen is van de gemeente, is stilaan aan vernieuwing toe. Voor de restauratie van het typerend schrijnwerk doet het lokaal bestuur een beroep op de Stichting Kempens Landschap.

Die liet eerst een studie uitvoeren door architectenbureau Karuur. “Daardoor weten we per raam en deur wat de precieze noden van het schrijnwerk zijn. Zo kunnen we overgaan tot een duurzame restauratie en wordt het historisch karakter van het gebouw gerespecteerd”, aldus Jan De Haes (N-VA), provinciaal gedeputeerde en covoorzitter van het Kempens Landschap. “Het originele glas blijft zoveel mogelijk behouden, al plaatsen we hier en daar monumentglas of voorzetramen om energie te besparen. Het houtwerk wordt niet alleen vernieuwd of hersteld, maar ook opnieuw geschilderd”, vult provinciaal gedeputeerde en covoorzitter van het Kempens Landschap Kathleen Helsen (CD&V) aan. ‘We pakken ook de aangetaste delen van het dakschrijnwerk aan. Daarmee beginnen we in het voorjaar van 2023.”