Eigenaar van gestolen brommer kan dieven zelf klemrijden

In de nacht van donderdag op vrijdag is een brommer gestolen op de Bredabaan in Brasschaat. De eigenaar merkte de dieven op en ging hen achterna. Hij kon ze zelf klemrijden. De vluchtende daders werden achtervolgd door de politie. Een van hen kon gevat worden. De bromfiets waarmee hij reed, bleek eveneens gepikt. Verder vond de politie tijdens de achtervolging nog een derde ontvreemde bromfiets.