Regenbuien, maar soms ook zon in Stabroek vandaag

“Wereldwijd in slechts tientallen bioscopen”: nieuwe blockbus­ter ‘Oppenhei­mer’ in Lumière op klassieke ‘35mm-film’

Scenarist en regisseur Christopher Nolan - onder andere bekend van Interstellar, The Dark Knight en Dunkirk - is klaar om zijn nieuw meesterwerk ‘Oppenheimer’ aan de wereld te tonen. In stadsbioscoop Lumière op het Zuid gebeurt dat op 35mm-film, een techniek die al gebruikt wordt sinds het ontstaan van de filmindustrie. “Het is Nolan zijn favoriete formaat.”