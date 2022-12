Rechterrijstrook versperd na ongeval op A12 richting Bergen op Zoom in Stabroek

Stabroek Onder begelei­ding van orkest brengen vijf bekende stemmen kerstcon­cert in Stabroek

De Sint-Catharinakerk op het Kerkepad in Stabroek vormt op maandag 19 december vanaf 19.30 uur het decor voor een kerstconcert uit de tournee ‘Kerst in Vlaanderen’. Onder begeleiding van ‘The New Bis Band’ brengen Gene Thomas, Yannick Bovy, Celien Hermans, Andrei Lugovski (finalist Idool 2007) en Sven De Gendt (bekend van The Voice 2022) mooie kerstliedjes en bekende nummers uit hun eigen repertoire. Meer informatie en tickets via www.kerstinvlaanderen.be.

28 november