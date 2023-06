Putse Grensfeesten zijn toe aan 45ste editie

Hulphond Nala vergezelde Merel op buitenland­se stage naar Hongarije

23 leerlingen van het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs (PITO) in Stabroek hebben dit schooljaar drie weken buitenlandse stage gelopen. Na dat avontuur kregen ze afgelopen vrijdag op school hun persoonlijke ‘Europass’ overhandigd. Dat officieel, internationaal erkend document omschrijft welke vaardigheden de middelbare scholieren op hun buitenlandse stage hebben geleerd. Zo vormt het een extra troef op de arbeidsmarkt. Een bijzondere aanwezige op de uitreiking was hulphond Nala, die leerling Merel vergezelde in Hongarije.