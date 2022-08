‘Parel van de polder’ schittert in twee promovideo’s: “Onze gemeente meer in de kijker zetten”

Zes minuten

Omdat verschillende grootse feesten en evenementen ook in Stabroek tijdens de zware coronacrisis niet konden doorgaan, heeft het wat langer geduurd totdat de films ingeblikt waren. Al was het het wachten waard. De teaservideo met korte shots uit de ‘parel van de polder’ duurt ongeveer een minuut. Die zal vooral online uitgespeeld worden. In de langere film van zes minuten is meer ruimte om bijvoorbeeld dieper in te gaan op de fortengordel, de geschiedenis van Kerk Attenhoven of de kunstwerken van onder meer Marten Melsen in het gemeentehuis. “We hebben talloze mooie bezienswaardigheden om te tonen”, glundert burgemeester Rik Frans (N-VA) op de voorstelling. “Met de twee films als promotiemateriaal bij uitstek willen we onze gemeente wat meer in de kijker zetten.”