Op stap in het Stabroek van Big Brother-finalist Kristof: “Regelmatig laten horen dat ik fier ben op mijn dorp”

In zijn ouderlijk huis langs de Grote Molenweg in Stabroek krijgen we een hartelijk ontvangst van Kristof. Of hij al bekomen is? “Ik begin nu wel moe te worden”, lacht hij. Een bloedstollende finale heeft hij zopas achter de rug. Na de vroegtijdige exit van Nouchine moest Kristof zaterdag de eer van Vlaanderen verdedigen in Big Brother 2022, al bleek dat een onmogelijke klus. Het ging nog tussen Grace en Salar. Die laatste mag naar huis met de jackpot van bijna 70.000 euro. “Na de nodige belastingen zijn dat nog steeds twee jaarlonen. Al doe je niet mee voor het geld, maar voor het avontuur.”