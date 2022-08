Ontdek artistiek talent en handwerk op eerste editie van kunst- en ambachtenmarkt

Kapellen/Brasschaat Neem een kijkje achter de schermen bij opvangcen­trum voor wilde dieren

Het Vlaams opvangcentrum (VOC) voor Wilde Dieren in Nood Brasschaat-Kapellen aan de Holleweg 43 in Kapellen houdt op zondag 28 augustus van 10 tot en met 17 uur een opendeurdag. Bezoekers ontdekken hoe er wilde dieren revalideren en grootgebracht worden. Je kan voedermomenten en vrijlatingen van herstelde dieren meemaken. Kom ook meer te weten over verschillende wilde dieren. Bovendien wordt heel wat animatie voorzien. Je kan daarenboven in een cafetaria terecht.

17 augustus