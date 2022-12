Ondernemer houdt inzameling van jassen en maakt pakketten met feestmenu voor minderbedeelden

Brasschaat Hulp nodig om voetpad voor je deur sneeuwvrij te houden? Contacteer de sneeuwtele­foon

In geval van ijzel of bij sneeuwval ben je verplicht om een veilige doorgang te verzekeren op de stoep voor je deur. Wie daartoe in Brasschaat door een beperking of ouderdom bijvoorbeeld niet in staat is, kan een beroep doen op de sneeuwtelefoon. Vrijwilligers komen je helpen sneeuwruimen. Als je graag een handje toesteekt, ondersteunt de gemeente jou met een sneeuwschop en strooizout. Hulp vragen of aanbieden voor de sneeuwtelefoon kan via www.brasschaat.be/sneeuwtelefoon.

9 december